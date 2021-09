Cormio accoglie Lucarelli alla Lube: «Dopo quattro anni sei pronto a dimostrarmi che ho scelto bene»

CIVITANOVA - Giuseppe Cormio, direttore generale della Lube, posta sul suo profilo Instagram la prima foto del campione brasiliano Ricardo Lucarelli con la divisa da allenamento della sua nuova squadra e lo saluta con un messaggio che la dice lunga: «Lucarelliiii. Ho impiegato quattro anni a portarti qui, adesso sei pronto a dimostrarmi che ho fatto bene». In diverse occasioni il direttore generale della società campione d’Italia e del mondo in carica ha mostrato, con orgoglio, la foto che lo ritrae a casa di Lucarelli con la famiglia dell’asso brasiliano a festeggiare i 25 anni del giocatore. Ebbene, a distanza di quattro anni, il corteggiamento è andato in porto e ora Lucarelli potrà dimostrare tutto il suo talento. Lucarelli è un campione affermato che si dovrà ambientare accanto ai suoi nuovi compagni. Domani dovrebbe arrivare anche l'argentino Luciano De Cecco e, nei prossimi giorni, anche Gabi Garcia, per poi iniziare le settimane di avvicinamento alla trasferta di Padova, prima giornata di Superlega, con la ricerca costante di un modulo di gioco e della giusta intesa tra giocatori. A questo punto, una volta arrivati i sudamericani, mancheranno all’appello solo i due nazionali azzurri Anzani e Balaso, impegnati nei quarti di finale ai campionati europei contro la Germania.

Ultimo aggiornamento: 19:19

