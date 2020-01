Milan ai quarti: Spal sconfitta 3-0: in gol ​Piatek, Castillejo e Theo Hernandez

Il Milan supera 3-0 la Spal negli ottavi di Coppa Italia e si qualifica ai quarti dove affronterà il Torino. Tutto facile per la banda di Stefano Pioli che a San Siro liquida gli estensi grazie ai gol di Piatek, Castillejo e Theo Hernandez. Ancora una prova convincente di Castillejo che con il nuovo modulo, 4-4-2, sta trovando continuità. Per il pistolero polacco invece potrebbe essere stata l’ultima gioia in rossonero. Su di lui infatti è forte l’interesse del Siviglia: per lasciare Milano, Boban e Maldini chiedono almeno 30 milioni di euro. Senza Ibrahimovic, tenuto in panchina per tutta la gara, e con l’esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Kjaer, il Milan non ha avuto particolari difficoltà e per la dodicesima stagione consecutiva approda ai quarti della coppa nazionale. Iniezione di fiducia per Romagnoli e compagni, alla seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti di Cagliari in campionato. Nonostante i tre gol, la porta inviolata per altri 90 minuti è l’aspetto che più fa sorridere il gruppo rossonero, ancora scottato dalle cinque sberle di Bergamo subite prima di Natale. Una boccata d’ossigeno e una piccola nuova iniezione di fiducia per affrontare il girone di ritorno con un Ibrahimovic in più. La Champions, distante 10 punti, resta una chimera ma far bene nell’altro e unico obiettivo stagionale è inevitabilmente diventata una priorità.



Ultimo aggiornamento: 21:48





© RIPRODUZIONE RISERVATA