Il missile di Barella porta l'Inter in semifinale: la Fiorentina si arrende 2-1

Ultimo aggiornamento: 22:53

Quando c’è da fare sul serio, l’Inter non sbaglia un colpo e vince 2-1 contro la Fiorentina qualificandosi nella semifinale di Coppa Italia. La squadra di Antonio Conte, che ora sfiderà il Napoli, ritrova la vittoria dopo i tre pareggi di fila in campionato e il caos scoppiato al termine del match contro il Cagliari (accerchiato l’arbitro Manganiello). Tra i nerazzurri, in campo con Sanchez alle spalle del tandem offensivo Lukaku-Lautaro Martinez, sono decisivi Candreva e Barella. L’esterno conferma di essere rinato (ma ormai non è più una novità) con il gol del vantaggio al 44’, mentre il centrocampista castiga la Fiorentina, che poco prima aveva pareggiato con un colpo di testa dell’ex juventino Caceres, bravo a sovrastare Lautaro Martinez sugli sviluppi di un angolo.Adesso sarà compito dell’ex ct preparare al meglio le prossime due gare di campionato contro Udinese e Milan (in entrambe le partite non ci sarà lo squalificato Lautaro Martinez) per continuare il duello scudetto con la Juventus. Restano il successo importante di Coppa e il debutto a San Siro di Eriksen (applauditissimo dal Meazza) e Moses. L’Inter riparte dal danese, ex Tottenham, per colmare il gap con i bianconeri di Maurizio Sarri.