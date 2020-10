Juve-Napoli, gli azzurri non partono per Torino: in isolamento, rispettata decisione Asl. Si va verso 3-0 a tavolino

Caos coronavirus nel calcio di serie A. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La squadra è stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas e quindi non è prevista una partenza per Torino.





Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli. Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA