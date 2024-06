ANCONA Una metamorfosi degna di una serie Netflix. In appena sei mesi. Patron ambizioso con in testa la Serie A, mago dei rinvii nel far naufragare l’operazione centro sportivo, desaparecido nel momento del pagamento degli stipendi di marzo e aprile (430mila euro a fronte di un precedente investimento da 8 milioni in tre anni: assurdo) tassativo per l’iscrizione, redivivo nel rassicurare - in modo folle - i calciatori sul saldo delle mensilità una volta compiuto il disastro, poi di nuovo silente e infine, tramite il suo studio legale, apparentemente collaborativo. L’inafferrabile Tony Tong, presidente dell’Us Ancona, ha sposato la linea dell’ambiguità. Nella massima espressione del termine. Dopo due diffide ad adempiere da parte del Comune (una sull’incontro richiesto dal sindaco Silvetti per mostrare i libri contabili entro il 18 e una sul centro sportivo vista il mancato rispetto della scadenza 30 giugno) il malese si è degnato di rispondere. Lo ha fatto attraverso il proprio rappresentate - l’avvocato Stefano Giangrande- che ieri ha contattato Silvetti per stabilire la data del summit. 17 o 18 giugno, luogo ancora da definire e presumibilmente blindato sotto il piano dell’ordine pubblico. Sarà vero? Dalle prime informazioni raccolte, Tiong non dovrebbe esserci. Ne farà le veci, se fosse, il legale.



I misteri di Tiong

Il centro sportivo, la Carbon Brews (la sua birra) rimasta per tempi immemori in porto con il logo della società senza essere commercializzata, un vertice societario a Hong Kong ai limiti della farsa visto quanto accaduto. I misteri di Tiong sono infiniti. Così come i suoi progetti, ignoti a chiunque. Amministrazione comunale compresa. Vuole sanare i debiti e iscrivere la squadra dando adito a un mucchio di interrogativi per non averlo fatto in C? Vuole sanare i debiti e vendere le proprie quote a zero? Vuole andare dritto verso l’istanza di fallimento (basta una messa in mora qualsiasi di un creditore nei termini stabiliti) disimpegnandosi in maniera completa? La certezza, per ora, è una sola: Tiong non ha ancora consegnato mandato a vendere e libri contabili come da Palazzo del Popolo auspicavano nei giorni scorsi. Li consegnerà nel faccia a faccia con Silvetti? Sarebbe ora. Intanto sono arrivati i primi rimborsi spese al settore giovanile provenienti dal fondocassa del club. Della procedura si starebbe occupando il commercialista della società (Ripa & Partners).

Nuovo investitore e piano B

L’inaffidabilità di Tiong, nell’ottica del tentativo di iscrivere l’Ancona alla Serie D 2024-2025 in sovrannumero sanando la situazione debitoria, porta il Comune (che ha in mano i marchi) a puntare in modo deciso anche sullo scenario B: quello della nuova matricola e dell’art. 52 delle Noif con relativi adempimenti monetari e statutari (fermo restando che due società Ancona non ci possono essere). Senza affiliazioni, crediti e settore giovanile l’impresa sarà più ardua rispetto al presentarsi con l’attuale matricola. In questo senso, fondamentale diventerà l’aiuto delle istituzioni per salvaguardare il patrimonio sportivo cittadino. Serve un miracolo, in sostanza, ma c’è la volontà di giocarsi tutte le carte. Manca una cosa: l’investitore portante. Su quest’aspetto la pista che conduce a fuori regione, con interessi anche nelle Marche e nel capoluogo, ha trovato conferme ma non se ne saprà di più fino all’inizio della prossima settimana. Ieri mattina, Silvetti e i suoi collaboratori hanno tenuto un briefing operativo con alcuni imprenditori dorici per creare una prima base di appoggio. La deadline dell’8 luglio, per consegnare l’iscrizione, non è lontana.