I contagi dalla Ristopro alla Virtus Padova fermano anche la Mosconi almeno fino ai tamponi

ANCONA - Allenamenti sospesi fino ai risultati dei tamponi che saranno eseguiti domani mattina. Brutta sorpresa per la Luciana Mosconi, costretta a fermarsi per alcune positività al Covid emerse nella Virtus Antenore Padova, affrontata domenica scorsa.

La decisione di sospendere gli allenamenti è stata ufficializzata ieri dal club dorico con un comunicato stampa: «La Luciana Mosconi Il Campetto comunica che, in seguito ad alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra della Virtus Padova affrontata domenica scorsa, gli allenamenti sono stati prudenzialmente sospesi fino a quando non si avranno i risultati dei tamponi che saranno svolti venerdì mattina. Il club intende sottolineare ancora una volta la priorità per la tutela dei ragazzi e dei loro cari, con tutto quello che è necessario fare. Poi si penserà a giocare, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti, nelle migliori condizioni possibili».

Una misura cautelare importante, quella presa ieri dalla Mosconi, che a questo punto si spera possa bastare per scongiurare un pericolo di contagio da Coronavirus che in questo momento della stagione davvero molto positivo, con la squadra al quarto posto, potrebbe condizionare non poco le ultime sei partite di campionato e gli eventuali playoff promozione. Ora si attendono novità anche sull’eventuale disputa della gara di sabato contro la Guerriero Padova, in programma alle 18 al PalaPrometeo Estra. Va precisato come solo mercoledì della scorsa settimana, ossia cinque giorni prima di scendere in campo domenica contro la Mosconi, la Virtus Padova abbia giocato in quel di Fabriano, ossia contro quella compagine cartaia che proprio in questi giorni, a seguito di un contagio estesissimo del proprio gruppo squadra, ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla Coppa Italia di categoria.

