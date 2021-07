La Regione e il Coni hanno salutato i marchigiani in partenza per le Olimpiadi

ANCONA " Per lo sport marchigiano è una giornata straordinaria. Celebriamo il successo di Roberto Mancini agli Europei di calcio ma salutiamo anche i marchigiani che, a vario titolo, si apprestano a disputare le Olimpiadi di Tokyo e poi le Paralimpiadi". Con questa affermazione il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha salutato, a palazzo Li Madou, la delegazione marchigiana, composta da 31 persone fra atleti, tecnici e dirigenti, in procinto di partire per il Giappone". Ad ascoltare le parole di Acquaroli una delegazione di atleti e dei vertici del Coni e del Cip. Diversi erano collegati da remoto: come Ilaria Cacciamani, lanciatrice della nazionale di softball; il tecnico della scherma Stefano Cerioni dalla Francia; Milena Baldassarri, Martina Centofanti e l’allenatrice Juleta Cantaluppi per la ginnastica; Matteo Giunta e Simone Sabbioni per il nuoto; Davide Mazzanti, Dt della nazionale femminile di Volley; Samuele Papi, team manager della squadra di pallavolo; i cestisti Achille Polonara e Alessandro Pajola; Alice Volpi per la scherma. In presenza c’erano lo schermidore Tommaso Marini, la preparatrice atletica di scherma Annalisa Coltorti e l’olimpionica Giovanna Trillini, il presidente della Federazione Italiana Ginnastica Gherardo Tecchi; la lanciatrice Assunta Legnante. Fabio Luna, presidente Coni Marche ha espresso la sua gratitudine agli atleti che hanno centrato la qualificazione."Tutto il nostro movimento sportivo esprime delle grandi eccellenze. Che non va peraltro misurato solo per le medaglie ottenute. Ed è importante ricordare che, nonostante un periodo difficile, ancora una volta lo sport può dare un significativo contributo alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio". Luca Savoiardi, presidente Cip, ha ricordato come lo spirito sportivo sia sempre lo stesso e che le Olimpiadi uniscono e includono qualsiasi persona.

