Conference League, Roma-Cska Sofia in diretta LIVE alle 21. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Non c'è due senza tre, per Josè Mourinho, che dopo aver giocato e vinto Champions League ed Europa League, mira a fare il pieno di trofei europei provando a mettere in bacheca anche la neonata Conference League, che magari non avrà lo stesso prestigio delle altre due, ma sempre europea è. E con l'Europa lo Special One ha un feeling particolare, si sa.

Di fronte, in quella che non è la prima partita ufficiale continentale della stagione (si ricordino i preliminari giocati contro il Trabzonspor), ci saranno i bulgari del Cska Sofia, settimi nel campionato di appartenenza ma con tre vittorie, un pareggio e 3 partite da recuperare rispetto alle prime della classe. Il match sarà disputato allo Stadio Olimpico ore 21, e sarà diretto dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Ecco le probabili formazioni.

Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Josè Mourinho

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Catakovic, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Stojčo Mladenov

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Cska Sofia sarà visibile sia sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253), sia in streaming sulle piattaforme Sky Go, sull'app per device mobili di Dazn e su NOW.

