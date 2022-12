Loreto in Qatar con Cheddira: «Non sarà certo la doppia ammonizione a toglierci la gioia. Tifiamo per te più di prima»

ANCONA- In vista della semifinale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Marocco, in programma domani (14 dicembre) alle 20.00, il Comune di Loreto attraverso i social ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Walid Cheddira. Il centravanti loretano, che milita tra le fila marocchine, non ci sarà perchè squalificato e tiferà i suoi compagni così da rientrare eventualmente per una storica finale con la vincente tra Argentina e Croazia.

LEGGI ANCHE: E' tutto vero, Marocco in semifinale. Superato 1-0 il Portogallo, esulta anche Cheddira espulso nel finale

Il post

«La nazionale del Marocco, di cui fa parte il nostro Walid Cheddira, accede alla semifinale del Mondiale di calcio ed entra nella storia, prima squadra in assoluto del continente africano a raggiungere questo traguardo. Questo è un fatto e non sarà certo la doppia ammonizione a toglierci la gioia e la soddisfazione di vedere un giovane loretano che realizza il sogno della vita: giocare ai mondiali. Forza Walid, tutta Loreto continua a tifare per te, ancora più di prima».