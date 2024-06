ANCONA Stanco delle parole, dei comunicati, degli scaricabarile che arrivano da quel che resta della dirigenza Us Ancona dopo la mancata (e grottesca) non iscrizione del club alla Serie C. Il sindaco Daniele Silvetti, in questo momento, è il depositario della fiducia di un intero ambiente, quello biancorosso, che spera in un miracolo da parte del Comune per salvare il salvabile. Tradotto: la Serie D in sovrannumero. La strada è ardua, tanto con l’attuale matricola (con annessi crediti ma soprattutto debiti) tanto con una ex novo da art. 52 Noif. A proposito, è stata archiviata dopo una prima verifica anche l’ipotesi della vecchia matricola dell’Anconitana (non iscritta in Eccellenza nel 2021-2022) titolare della gestione del Dorico: sarebbe attiva come puro settore giovanile e quindi non rappresenterebbe una via percorribile. In ogni caso, per tentarle tutte fino alla scadenza dell’8 luglio (deadline per presentare l’iscrizione in D da parte dei club non aventi diritto), la prima mossa da fare è avere accesso ai libri contabili del club. E la missione si sta rivelando tutt’altro che agevole.



«Nessuna risposta da Tiong»

«Non ho ancora ricevuto risposta dalla convocazione formale - ha spiegato Silvetti - oggi (ieri, ndr) ho inviato diffida ad adempiere ai due soci Tiong e Canil. Non li aspetterò oltre il 18 giugno (due giorni di proroga rispetto alla precedente scadenza del 16), data in cui si riunirà il Consiglio federale. Poi, tramite l’ufficio contratti e appalti, abbiamo trasmesso un’altra diffida sul tema centro sportivo vista la scadenza del 30 giugno che ci era stata prospettata. Ho necessità di capire le intenzioni di chi detiene il 95% delle quote (Tiong, ndr)». Gli scenari che potrebbe avere in testa il malese sono tre, alcuni allucinanti. Il primo: sanare le pendenze e tentare di iscrivere la squadra in Serie D (sarebbe il più folle, dando adito a innumerevoli interrogativi), magari mettendola poi in vendita; sanare le pendenze e cedere la squadra a titolo gratuito per evitare l’istanza fallimentare; andare dritto verso il fallimento disimpegnandosi degli obblighi assunti (ma allora verrebbe da chiedersi il perché delle intermediazioni di uno studio legale e dei messaggi rassicuranti ai calciatori). Una pagina nera. Oscura e ingarbugliata. Almeno i marchi sono salvi, in capo ai tifosi - che decideranno a chi concederli - tramite il Comune. Non è poco in questo marasma.

Serie D, solo un miracolo

Come detto, per la Serie D in sovrannumero servirebbe un prodigio da parte delle istituzioni (sarebbero stati già interpellati il ministro Abodi e il numero uno della Lnd Giancarlo Abete per illustrare la problematica). Con l’attuale matricola sarebbe più fattibile sperare nell’accesso in sovrannumero (grazie all’affiliazione, punteggi, settore giovanile e via dicendo) ma l’operato di Tiong sta rallentando, e non di poco, le operazioni. Fermo restando che senza l’esatta situazione debitoria e creditizia nessun imprenditore può valutare un potenziale ingresso. La nuova matricola, strada più percorribile a livello imprenditoriale ma sportivamente complicata, è un terno al lotto. Con pochissime speranze di riuscita. In ogni caso Palazzo del Popolo ci proverà. Tenendo presente che entro l’8 luglio andrà consegnata la domanda di iscrizione e che non può essere contemplata la presenza di due società “Ancona” che faranno richiesta.

I nuovi investitori

La missione parallela, imprescindibile per tentare qualsiasi operazione, è trovare una nuova proprietà: «All’inizio della prossima settimana informerò i tifosi sugli sviluppi. L’interesse per il Cavaliere armato c’è, ma va valutato. Credo che la pista più concreta arrivi da fuori regione con un coinvolgimento di alcune forze locali». Ecco spiegata la volontà di mandare emissari al fronte del porto o all’ex presidente Andrea Marinelli. Non come assi portanti, ma come validi sostegni. Vedremo.