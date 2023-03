Mazzone ne fa 86: gli auguri di Roberto Baggio e lo striscione durante il derby Lazio-Roma

ASCOLI La sconfitta in casa con il Venezia del suo amatissimo Ascoli, ha solo parzialmente rovinato la festa di Carletto Mazzone. L’allenatore di Ascoli, Roma e di molte squadre prestigiose di serie A, ha festeggiato ieri il suo 86° compleanno in una serena cornice di affetto familiare, circondato dalla moglie Maria Pia, dai figli Sabrina e Massimo, i nipoti Vanessa e Alessio, i pronipoti Cristian e Alessandro. Da Massimo Palanca che allenó a Catanzaro, a Roberto Baggio ed Enrico Nicolini sono arrivati ieri mattina tante telefonate e messaggi per gli auguri a una icona dello sport, uno dei pochi personaggi viventi al quale è stata dedicata una tribuna dello stadio (Del Duca).

Il monologo della nipote Iole per il nonno

Commovente anche il monologo della nipote Iole, promettente attrice, sul nonno che ha riproposto sui canali social. I tifosi della Roma gli hanno dedicato uno striscione durante il derby. Per l’occasione l’Ascoli gli ha regalato una maglia speciale. «La cosa più bella che ci sia nella vita è la famiglia! Vi mando un abbraccio» è il messaggio comparso invece sulla sua pagina social.