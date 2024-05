Sinner, come sta? Il problema all'anca, gli ultimi esami, il dubbio sugli Internazionali di Roma

Il futuro di Jannik Sinner è buio con l'infortunio all'anca che lo ha tenuto lontano dai campi del Madrid Open. Il Master 1000, quarto della stagione, ha visto l'altoatesino alzare bandiera bianca prima dei quarti di finale, raggiunti grazie alla vittoria su Kotov. L'avversario sarebbe dovuto essere Auglier-Aliassime, ma invece il classe 2002 ha preferito dare forfait e riposarsi in vista degli Internazionali di Roma. Una scelta importante che però porta con sé il dubbio per la presenza di Jannik nella Capitale.

Cosa ha Sinner

Il problema che sta tenendo Jannik Sinner ia box è un fastidio all'anca che ha cominciato a farsi sentire nel torneo di Montecarlo. Un piccolo problema che si è acutizzato e ha costretto il tennista di San Candido al ritiroprima della partita con Auger-Aliassime. Il canadese non ha potuto così giocare contro di lui e approda al turno successivo. Nella giornata di ieri, Jannik si è anche sottoposto a delle visite e a degi esami strumentali di cui sta ancora aspettando i risultati.

Gli Internazionali di Roma

Il ritiro è servito per non forzare in vista degli Internazionali di Roma. Il torneo è molto importante per il tennista italiano e spera di poterci essere assorbendo il problema al meglio. La sua presenza, però, ad oggi è un rebus con la parentesi a Madrid che potrebbe anche aver aggravato una situazione che si porta avanti da Montecarlo.

Cosa sta facendo Sinner per recuperare

Per adesso il piano è semplice: riposarsi per recuperare le forze. Jannik Sinner infatti non si allenerà fino a domani sabato 4 maggio e tornerà a giocare tra domenica 5 e lunedì 6 maggio in modo da scaricare al meglio le fatiche e rilassare i muscoli.

Il momento negativo del tennis

In questo moto, il classe 2002 spera di abbassare la tensione e risolvere il problema per cui si è sottoposto a un'ecografia nei giorni scorsi.

Ad avere problemi in questo periodo, però, non è solo Jannik Sinner, ma anche altri tra i migliori tennisti al mondo. Proprio oggi ha fatto scalpore la decisione di Carlos Alcaraz di non partecipare agli Internazionali di Roma a causa di un problema fisico. Un edema muscolare all'avambraccio non gli permetterà di giocare come al solito e quindi lo spagnolo ha preferito fermarsi per recuperare. Anche Daniil Medvedev non sta molto bene. Il russo si è ritirato dal torneo di Madrid a causa di un problema all'inguine.

Gli Internazionali senza stelle?

Il timore che potrebbe diffondersi non solo tra i tifosi italiani, ma anche tra gli organizzatori degli Internazionali è la mancanza di stelle. Se neanche Sinner e Medvedev dovrebbero riuscire a recuperare in tempo, allora il tabellone principale perderebbe dei protagonisti importanti soprattutto per lo spettacolo.