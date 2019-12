Colpo a sorpresa della Vuelle: la nuova ala vanta anche 35 partite in Nba

PESARO - La Carpegna Prosciutto ha lavorato sottotraccia e ha portato casa il suo rinforzo, per tentare l’impresa. Si è chiusa velocemente, la scorsa notte, l’operazione Troy Donte Williams, ala piccola di 2.01 nata a Hampton, Virginia, il 30 dicembre 1994. Le procedure per il visto sono già partite e il giocatore dovrebbe essere a Pesaro i primi giorni della prossima settimana. La speranza è di schierarlo per il match chiave di domenica 22 a Pistoia. Williams è un tre che può giocare anche quattro, è atletico e fisico, un realizzatore nato. La Vuelle lo seguiva da tempo, negli ultimi giorni si è liberato dall’impegno in Cina, dove stava giocando. Non è stato deciso nulla in uscita, a Varese la squadra sarà la medesima di domenica scorsa, successivamente in tribuna potrebbe finire Drell.



Uscito nel 2016 dall’Università di Indiana (Hoosiers), Williams è stato compagno di squadra di James Blackmon, con una media di 13 punti (56% da 2, 35% da 3) e 6 rimbalzi, ha partecipato alla Summer League Nba del 2016 raggiungendo le semifinali del Torneo con i Phoenix Suns (12 punti e 4 rimbalzi di media). Nella stagione 2016/2017 gioca 35 partite Nba con medie di 5 punti realizzati, 2 rimbalzi catturati in 15’ tra Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Nella stessa annata gioca anche in G-League con Iowa ed Energy e Rio Grande Valley Vipers. Nel 2018/19 è ancora in Nba per 21 partite tra Houston Rockets e New York Knicks; ancora per i Rio Grande Valley Vipers di G-League realizzando 20 punti a sera (59,5% da 2 e 33% da 3) con 6 rimbalzi. Altra stagione Nba nel 2018/2019 giocando 21 gare con la maglia dei Sacramento Kings, con un impiego medio di 15 minuti, con 5 punti e 3 rimbalzi. Cifre che aumentano notevolmente (fino a 20 punti, 53% da 2 e 32% da 3) nei match di G-League con gli Stockton Kings. Ha appena terminato un’esperienza nella Lega cinese e scenderà in campo con la maglia numero 5 della Vuelle.









© RIPRODUZIONE RISERVATA