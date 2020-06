Colpo grosso della Mosconi: il nuovo gm è l'ex Sutor e Vanoli Vacirca

ANCONA - Gianmaria Vacirca, ex Sutor e Vanoli Cremona, è il nuovo direttore generale della Mosconi. Come anticipato nei giorni scorsi, la società dorica ha deciso di ristrutturarsi a livello dirigenziale affidandosi a un professionista del settore che la possa proiettare nel futuro arrivando magari un giorno a traghettarla nel campionato di Serie A2. Milanese, classe ‘71, Vacirca inizia la sua lunga carriera di dirigente sportivo a Castelletto Ticino in Legadue, portando la squadra a due salvezze consecutive tra il 2005 e il 2007. Nella stagione 2007/08 è in Serie A a Capo d’Orlando, guidata dall’attuale coach della Nazionale Romeo Sacchetti, con il quale Vacirca stringe da sempre un ottimo rapporto, e con i siciliani conquista uno storico posto ai playoff con acquisti del calibro di Pozzecco e Drake Diener. Dal 2008/09 diventa general manager della Sutor Montegranaro nella massima serie, con la quale ottiene i playoff nella stagione 2009/10. Proprio alla Sutor va ricordata la sua iniziativa del Sutor Special Club, organo indipendente dalla società con l’intenzione di portare 300 quote da mille euro l’una per supportare la società nelle spese di gestione. Il 13 novembre 2011, dopo tre stagioni alla Sutor, Vacirca si dimette dal ruolo di general manager, mentre dal 2018 fino a maggio scorso è stato responsabile scouting e coordinatore dell’area tecnica della Vanoli Cremona.



