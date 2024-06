PARIGI Come battere Coco Gauff? «Ci ho giocato a Dubai, cercherò di non fare gli stessi errori. Dovrò inventarmi qualcosa di diverso, stare vicina al campo e provare a rubarle il tempo, soprattutto sul diritto. Se la faccio comandare lei gioca troppo bene a tutto campo e anche al volo. Dovrò sorprenderla, avere una buona attitudine e non farmi trovare impaurita. Se poi sarà più brava di me lo accetterò». Parole di Elisabetta Cocciaretto alla vigilia del match con la ventenne americana, numero tre del mondo, in programma oggi al Roland Garros per l’approdo ai quarti di finale dello Slam parigino.

Il momento

La 23enne fermana si gode il momento, dopo aver battuto nell’ordine Haddad Maia, Bucsa e Samsonova, parlando a tutto tondo della sua esperienza di tennista, delle sue aspettative di vita, sportiva e non solo. «Sono felicissima, ancora non ci credo - aveva detto dopo il match vittorioso contro la Samsonova -. Sapevo che mi avrebbe messo in difficoltà, lei è una grande atleta, è potente e ha un gran servizio. Ma sono stata brava ad accettare le difficoltà, la chiave è stata proprio questa. Mi sono detta di giocare con il cuore e non con la testa. A volte ragiono troppo, sono proprio così nella vita, e invece in certe situazioni è meglio lasciarsi andare. Se avessi fatto un passo indietro l’avrei persa quindi, anche quando lei nel primo set è tornata sotto nel punteggio, mi son detta provaci e tira, stai zitta e pedala».

Il torneo

Elisabetta su questi campi ha inanellato i tre scalpi più illustri della sua carriera professionistica (Kvitova nel 2023, Haddad Maia e Samsonova in questo 2024). «Amo questo torneo e questi campi mi ricordano quelli su cui sono nata - spiega -. Essere qui è speciale. Ricordo ancora, quando ero bambina, le giornate passate davanti alla tv a vedere i match delle italiane al Roland Garros. Siamo nate su terra rossa, per noi è una sorta di comfort zone. Le ispirazioni? Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci hanno contribuito a rendere popolare il tennis in Italia e molti di noi hanno iniziato guardando loro alla tv. Inoltre gioco in doppio con Martina (Trevisan, ndr), penso di poter far bene anche io anche se ognuno ha i suoi tempi ed il suo percorso». Poi spiega il suo feeling con Parigi e con le Olimpiadi: «E’ una città magnifica, ha un fascino unico. Essere qui è sempre una bella magia, soprattutto in questo periodo e con le Olimpiadi in arrivo. Qualificarmi per i Giochi era un obiettivo e se non avessi fatto la seconda settimana a Parigi avrei giocato Bari per provarci fino all’ultimo. Prima del torneo mi stavo riscaldando con Darderi e parlavamo proprio di questo, è bello condividere questi momenti con gli altri ragazzi italiani - prosegue -. Siamo cresciuti insieme. Con Musetti, Arnaldi e Zeppieri giocavo i tornei Under 10 e 12. Se all’epoca ci avessero detto che avremmo giocato al terzo turno al Roland Garros e poi le Olimpiadi, beh non lo avremmo mai creduto».

Il gruppo

«La forza del gruppo azzurro è questo - sottolinea la Cocciaretto - ognuno mette un pezzettino e partecipare ai Giochi, difendere la bandiera italiana è l’emozione più bella. L’idolo olimpico? Per me è la Goggia, il mio allenatore (Fausto Scolari, ndr) è della Valtellina e mi parla sempre di sci. Mi piacerebbe incontrarla e dirle che è pazzesca, che è il mio esempio».