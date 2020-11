Cluj-Roma diretta live ore 21: Spinazzola centrale di difesa. Torna Pellegrini

Anche se in piena emergenza, la Roma di Fonseca, cerca contro il Cluj, i tre punti che le consentirebbero di ottenere in anticipo il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. L'unico centrale difensivo disponibile, Juan Jesus, è affiancato da Cristante e Spinazzola. Sulla sinistra chance dal primo minuto per Calafiori. Si rivedono anche Pellegrini e Diawara.

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira.

All.: Petrescu.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

All.: Fonseca.

