Clamoroso Ancona: Simonetti se ne va sul gong del mercato. La mezzala al Benevento, in biancorosso Saco Coli

ANCONA- Pier Luigi Simonetti non è più un giocatore dell'Ancona. La notizia ha del clamoroso ma è quello che è avvenuto pochi minuti fa. Si è perfezionato infatti sul gong del mercato, le ore 20 di oggi (1 settembre), il passaggio della mezzala Pier Luigi Simonetti al Benevento (Lega Pro Girone C) con un contratto triennale.

LEGGI ANCHE: La Recanatese puntella la difesa: ufficiale il tesseramento di Luca Ricci. L'annuncio sui social

I dettagli e Saco Coli

Con il giocatore sul pullman, in partenza con i dorici alla volta di Chiavari dove domani sera è in programma Entella-Ancona (ore 20.45), si è perfezionato il suo passaggio ai campani. A sorpresa soprattutto per le tempistiche. Dopo essere stato al centro di innumerevoli voci di mercato per tutta l'estate, in particolare dalla Serie B, nei giorni scorsi il centrocampista sembrava ormai sul punto di rimanere ad Ancona. Poi l'incredibile retrofront. Al suo posto l'Ancona preleva dal Napoli con la formula del prestito il francese Saco Coli, classe 2002.