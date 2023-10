Inizia il campionato: Lube, il primo ostacolo si chiama Monza (il via alle 18)

CIVITANOVA Finalmente si torna al palas. Ore 18 la sfida contro Monza per iniziare l'avventura nel migliore dei modi. Inizia dunque il torneo di Superlega, il campionato di pallavolo più… bello, interessante ed incerto al mondo. Sulla carta, verrebbe da dire che riparte la caccia al tricolore da parte di Perugia, favorita nel lotto che comprende anche i campioni d’Italia di Trento, Piacenza, Modena e gli stessi vice campioni d’Italia della Cucine Lube.

Attenzione alle outsider: Verona, Milano e Monza. E per fortuna che ad andare a caccia del tricolore sono solo dodici pretendenti altrimenti il lotto delle favorite si sarebbe allargato. La rinnovata Cucine Lube, al suo ventinovesimo campionato di serie A consecutivo e con la stessa proprietà, che verrà ufficialmente presentata domani sera intorno alle 22 a Fermo in occasione della Convention di Lube Kitchens, si presenta ai nastri di partenza in versione rinnovata ma con i “soliti” obbiettivi: vincere in Italia ed in Europa.