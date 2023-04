Ci siamo, Lube-Allianz Milano vale la finale scudetto. Segui con noi la diretta dalle 18

CIVITANOVA - E' il giorno. Ci siamo. Quinto, e decisivo, atto della “Mission Impossible 4”, edizione semifinale dei playoff scudetto. Come ampiamente previsto, Euorosuole Forum sold out (il via alle ore 18) da ormai due giorni, sia Milano che la Lube proveranno a scrivere una storica pagina della loro storia. Anche se questa è molto diversa perchè per Milano, presidenza Fusaro, sarebbe una prima storica finale mentre per la Cucine Lube sarebbe la quarta di fila, e ben sappiamo come sono terminate le precedenti tre. Ovvero con il tricolore.