Superlega con tanti campioni al via: Lube Civitanova, voglia di bis

CIVITANOVA - Pronti, via. Ed è subito grande emozione. Appuntamento alle ore 16 domani all'Eurosuole Forum (con diretta su Rai Sport) per la prima sfida di campionato della Lube contro la Gas Sales Piacenza primo atto di una stagione che per la squadra di De Giorgi si profila elettrizzante. Campionato con tanti big, roster di grande livello con Civitanova che parte con i favori del pronostico ma anche Perugia, Modena e Trento come al solito senza trascursare Monza e Milano che hanno fame di vittorie e che proprio nel pomeriggio di oggi si sfideranno in un anticipo che promette grandi emozioni.

La Lube dal canto suo è pronta e ha tanta voglia di regalare altre gioie ai propri tifosi dopo lo spettacolo di venerdì. L'Eurosuole Forum, per una notte, si è vestito a festa mostrando un'altra faccia dello stesso ambiente nato per produrre spettacolo e regalare forti emozioni. Domani toccherà a loro, ai campioni della Cucine Lube sul mondoflex tricolore tornare a far emozionare e trascinare il pubblico. L'altra sera ci hanno pensato altri “animali” da palcoscenico con i giocatori, attori principali, relegati al ruolo di comparse protagoniste della loro stessa serata. Fenomenale, come ha cantato Gianna Nannini, scandendo bene il Fe-no-me-na-le, rivolto ai presenti. Fenomenale non solo quello che hanno fatto i giocatori nella stagione 2018/19, con la conquista della coppa dei campioni e dello scudetto, Fenomenale è Lube Cucine, che celebra la trentesima stagione nella pallavolo italiana. E vuol farlo - non c'è neanche bisogno di dirlo - alla grande.

Civitanova, Lube: un successo che passa dal volley al marketing

La Lube festeggia i trionfi del 2019 con la voce di Gianna Nannini

Lube, abbonamenti da record Già quasi come l'anno scorso

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA