Missione Champions per la Lube: stasera lo scontro diretto con il Tours

CIVITANOVA- Scontro diretto, con un solo risultato, la vittoria, per i campioni d'Italia della Cucine Lube che alle 20 scenderanno in campo nella Salle Robert Grenon contro il Tours VB. I francesi sono l'attuale capolista nel girone C di coppa dei campioni. «Sarà una trasferta insidiosa avverte il campione olimpico Baman Chinenyeze - parliamo di un Club che lo scorso anno ha giocato due finali nazionali e una finale europea. La forza della prossima rivale è il gruppo. Ci attendono giocatori di valore che hanno militato in Italia, come l'opposto Aboubacar, mio compagno ai tempi di Vibo, ma è con il gioco di squadra che il Tours vince le partite. Noi dovremo stare molto attenti perché già il Benfica è riuscito a sorprenderci nella prima parte del match di esordio. Quest'oggi in Francia servirà la massima concentrazione per tutta la gara».