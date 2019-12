Civitanova prepara la grande festa della Lube mondiale, tutti invitati

CIVITANOVA - Domani (martedì 10 dicembre), l’Amministrazione comunale di Civitanova ha invita tutti gli sportivi all’Eurosuole Forum (ore 11,30) per festeggiare la Lube, fresca vincitrice del Mondiale per Club in Brasile, che ha permesso al club di festeggiare l’unico titolo che mancava nella sua ricchissima bacheca.

Dal Brasile a Civitanova, tappa palazzetto dello Sport: la Lube infatti arriverà a Roma la mattina presto e da Fiumicino, in pullman, arriverà direttamente all'eurosuole Forum. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha già acceso i motori per accogliere la squadra della società biancorossa che vanta ogni trofeo messo in palio attualmente nel mondo del volley nazionale e internazionale (5 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Coppa Italia, 3 Coppa CEV, 1 Challenge Cup, 4 Supercoppa italiana).

Le previsioni meteo non consentono di organizzare la festa in piazza XX Settembre, come inizialmente previsto. Pertanto, per consentire la massima partecipazione, il ricevimento sarà organizzato all’Eurosuole forum alle ore 11,30.

Già mercoledì, la squadra di De Giorgi ripartirà per la Repubblica Ceca, dove dovrà giocare giovedì pomeriggio il primo incontro della Champions League

