Lube contro il fanalino di coda Taranto per proseguire l'operazione-risalita

CIVITANOVA - Lube punti 11, Taranto punti 3. La sfida di oggi (start alle ore 18) di significati ne contiene diversi e mette di fronte anche valori differenti ma guai sbagliare l'atteggiamento e guai far prendere fiducia ai pugliesi. Per Civitanova un match senza alternative: servono i tre punti e serve una dimostrazione di forza.

Dall’altra parte della rete - come detto - c’è una Gioiella Prisma ultima in graduatoria ed affamata di punti, dopo aver mancato per tre volte al tie break l’appuntamento con la prima vittoria in stagione. Dopo il divorzio da coach Vincenzo Mastrangelo, il gruppo tarantino si è presentato a Cisterna di Latina con il secondo allenatore Antonello Andriani alle redini, ma oggi a governare la squadra ci sarà Ljubomir Travica, nominato head coach in settimana