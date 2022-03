La Lube si fa travolgere in casa, la strada europea adesso è quasi impossibile

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gabi Garcia 7, Sottile, Marchisio, Juantorena n.e., Jeroncic (l) n.e., Balaso (l), Lucarelli 11, Zaytsev 5, Penna n.e., Diamantini 1, Simon 14, De Cecco, Anzani 3, Yant 9. All. Blengini.

JASTRZEBSKI WEGIEL: Hadrava 14, Popiwczak (l), Toniutti, Baroti n.e., Boyer, Wisniewski 8, Tervaportti n.e., Cedzynski n.e., Clevenot 7, Szwed n.e., Fornal 14, Biniek (l) n.e., Szymura n.e., Macyra 5. All. Gardini.

ARBITRI: Milan Rajkovic (Cro) e Jan Krticka (Cze).

PARZIALI: 22-25 (27’); 23-25 (29’); 19-25 (22’).

NOTE: 1539 spettatori, incasso: 17.618,00 Euro. Cucine Lube: 15 battute sbagliate, 4 aces, 7 muri vincenti, 51% in ricezione (32% perfette), 45% in attacco. Jastrzebski: 9b.s., 3 aces, 8 m.v., 50% in ricezione (20% perfette), 52% in attacco. Votato miglior giocatore: Hadrava.

CIVITANOVA - Peggio di così non poteva andare. Cammino non compromesso ma quasi perchè la squadra di Andrea Gardini mantiene la propria imbattibilità in Champions ed aspetta tra sette giorni i cucinieri chiamati al miracolo nella gara di ritorno dei quarti di finale. C'era anche Gimbo Tamberi sugli spalti a fare il tifo ma non è bastato perchè il Wegiel nei momenti cruciali è stato più lucido ed incisivo e dopo aver vinto il primo parziale non si è disunito e anzi ha accelerato.

