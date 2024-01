CIVITANOVA Dopo un lungo ed estenuante viaggio la Cucine Lube è arrivata ieri nel tardo pomeriggio a Galati, al confine tra Moldavia ed Ucraina, ottava città per numero di abitanti della Romania dove oggi, alle 17 ore italiane, andrà a caccia dei tre punti per mantenere la leadership nel girone E di coppa dei campioni. Aldilà della stanchezza per le tante ore di viaggio, la squadra di Chicco Blengini è la favorita in questo testa coda proposto dal calendario.

L’obiettivo

Nonostante la Lube sia già matematicamente qualificata per i quarti di finale, coach Blengini ha portato con sè tutti i giocatori perché per la Cucine Lube è importante vincere per 3-0 entrambe le partite rimanenti al fine di poter approdare nel tabellone dei quarti di finale da testa di serie numero. Posizione che negli anni precedenti si è dimostrata favorevole per le formazioni polacche che l’hanno conquistata. Dai quarti, infatti, si entra nella fase ad eliminazione diretta dove accedono direttamente le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare. Coach Blengini invita a non abbassare la guardia anche se è facile cadere nelle distrazioni, soprattutto alla Lube di quest’anno. «Anche se abbiamo già vinto matematicamente la Pool E, gli ultimi due impegni del gruppo europeo saranno comunque decisivi per collocarci nella fase successiva tra le migliori prime in assoluto della competizione e scongiurare, almeno sulla carta, un abbinamento troppo scomodo nei quarti – ha dichiarato alla vigilia dell’impegno in Romania coach Blengini - non dobbiamo farci ingannare dal risultato dell’andata, perché Galati ha dimostrato il proprio valore battendo Praga e tirando la partita con Maaseik. I nostri avversari avranno a disposizione un palleggiatore molto esperto che non era presente a Civitanova. Sarà una gara da affrontare con grande attenzione e un buon approccio vista l’importanza dei punti in palio ». Il Galati nel campionato nazionale prosegue il testa a testa con il Brasov, capolista a +2, per la supremazia nella stagione regolare. I giganti rumeni sono allenati da Sergiu Stancu, tecnico di esperienza che dall’inizio della stagione ha provato varie soluzioni in campo.

Gli avversari

Tra gli uomini chiave spiccano lo schiacciatore rumeno Marian Iulian Bala, il connazionale al centro, Andrei Butnaru, e l’opposto brasiliano Theo Lopez, per un biennio alla New Mater. Nel gruppo figura anche l’opposto finlandese Aaro Nikula, lo scorso anno avversario di Civitanova nella Fase a Gironi con la maglia del Benfica. Da tenere d’occhio la buona linea di ricezione e l’alternanza frequente dei palleggiatori. Giovedì, alle 18, è in programma la gara tra Praga e Maaesik che chiuderà la penultima giornata. Il fischio di inizio alle 17 ore italiane, con diretta su Radio Arancia, sarà dato dalla coppia: Igor Schimpl (Svk), Dejan Rogic (Srb).