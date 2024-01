Lube, serve un'altra vittoria contro il Galati per la leadership in Champions SEGUI LA DIRETTA

CIVITANOVA Dopo un lungo ed estenuante viaggio la Cucine Lube è arrivata ieri nel tardo pomeriggio a Galati, al confine tra Moldavia ed Ucraina, ottava città per numero di abitanti della Romania dove oggi, alle 17 ore italiane, andrà a caccia dei tre punti per mantenere la leadership nel girone E di coppa dei campioni. Aldilà della stanchezza per le tante ore di viaggio, la squadra di Chicco Blengini è la favorita in questo testa coda proposto dal calendario.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita