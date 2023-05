Lube-Trento atto secondo: Civitanova cerca il pareggio nella finale scudetto davanti ai propri tifosi. Il via alle 20,30

CIVITANOVA - E' il giorno. Non è una vera e propria ultima chiamata dal momento che si gioca al meglio delle tre vittorie in cinque partite, ma gara-2 della finale scudetto, in programma stasera alle 20,30 all’Eurosuole Forum, suona già come una “last call”, ultima chiamata per la Lube uscita sconfitta, e con diverse recriminazioni, da gara uno a Trento.

La squadra di Blengini a caccia della “mission impossible 4”, si affida alla spinta ed alla carica del pubblico amico che anche stasera si presenterà all’evento vestito di rosso per poter contribuire a rendere ancor più spettacolare la coreografia che sarà allestita dai Predators.