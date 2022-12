Lube-Milano, tutti vestiti di rosso per conquistare la semifinale di Coppa Italia

CIVITANOVA - Vincere, confermare il buon momento e chiudere bene il 2022. Tutti di rosso ci si deve vestire per recarsi all’Eurosuole Forum a sostenere i campioni d’Italia della Cucine Lube che stasera, inizio del match alle 20,30, affronteranno Milano per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia.

Detto in maniera differente, c'è in palio il week end di coppa Italia a Roma, 25 e 26 febbraio, che per i ragazzi di Chicco Blengini, passa, da Milano. A distanza di un anno, circa, torna la sfida per l’accesso alla finale a quattro tra la Lube e Milano. L’anno scorso erano stati i cucinieri ad arrivarci malconci, buona parte della squadra era reduce dal Covid e con pochissimi allenamenti, per non dire senza, nelle gambe. Finì male per i marchigiani che stasera vanno a caccia di quella che sarebbe la dodicesima qualificazione delle ultime tredici di final four. Per farlo capitan De Cecco chiamano a raccolta il pubblico delle grandi occasioni.