Lube, il tutto per tutto: bisogna battere Trento per tenere vivo il sogno scudetto

CIVITANOVA - Bisognerà provarle tutte. Perchè oggi più che mai è vietato mollare. Altrimenti che “Mission Impossible 4” sarebbe? Gara quattro della finale scudetto, in programma stasera alle 20,30 all’Eurosuole Forum, non è complicata per la forza degli avversari (Trento conduce 2-1 nella serie), ma la missione della Lube è ancor più difficile per la quasi sicura assenza di Ivan Zaytsev, che in quanto italiano, costringerà coach Blengini a trovare soluzioni dettate prima dal passaporto, o meglio dalla nazionalità dei giocatori che potrà schierare, e poi dalle esigenze tattiche imposte dalla partita.

Anche Trento sarà priva del centrale serbo Lisinac, operato per problemi di ernia al disco l’altro ieri, ma lo rimpiazza con uno straniero per cui, aldilà dell’esperienza e valore del centrale serbo, il suo sostituto, D’Heer, che per l’altro si è ben comportato nelle prime tre partite, non imporrà al fanese Lorenzetti scelte obbligate anche dalla nazionalità, oltre che dal ruolo.