Cittadella, un crocevia sul futuro dell'Ascoli (e di Bucchi?). Le ultime sul match e le probabili formazioni

ASCOLI- Partita crocevia per i bianconeri - e per il tecnico Christian Bucchi, già contestato nei giorni scorsi - questo pomeriggio al Tombolato di Cittadella, la gara avrà inizio alle ore 14. L'Ascoli si gioca gran parte del suo campionato. Con una vittoria tornerebbe in una posizione tranquilla di classifica viceversa se non arrivassero i tre punti la classifica potrebbe davvero farsi ancora più pericolosa anche perché i padroni di casa inseguono i bianconeri di due punti a tre lunghezze c'è il Perugia che gioca in casa contro il Brescia e sabato prossimo sarà ospite dell'Ascoli al Del Duca.

Le formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Mattioli, Giraudo; Vita, Crociata, Antonucci; Ambrosino; Maistrello, Asencio All. Gorini

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia, Falasco; Gondo, Forte All. Bucchi

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno