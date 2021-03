La Tirreno Adriatico arriva nelle Marche, primo traguardo a Castelfidardo

CASTELFIDARDO - Domenica importante per il ciclismo marchigiano, con l'arrivo in regione della Tirreno Adriatico, che onora la tappa che porta i corridori da Castellalto, nel teramano, a Castelfidardo, lunga 176 km. I corridori ariveranno in zona arrivo già a metà tappa, verso le 13.25, e poi percorreranno per 4 volte un circuito di 23 km che si snoda nei dintorni di Castelfidardo. All'arrivo, dopo una serie di salite brevi ma molto ripide, è atteso uno dei big, dopo che nella tappa di Prati di Tivo lo sloveno Pogacar ha vinto la frazione e ha preso la maglia di leader. Purtroppo il pubblico, a causia delle restizioni anticovid e delle regole con cui si corre la gara, non ha quasi possibilità di assistere al passaggio del corridori, se non all'interno del proprio comune. Restano le immagini della Tv, solitamente molto spettacolari. La tappa verrà trasmessa in diretta in 50 paesi del mondo

