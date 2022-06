Anche in Francia una targa per Scarponi, proprio dove aspettò Nibali

FILOTTRANO Lunedì 4 luglio alle 11:30, ai piedi del Colle dell'Agnello, nel Comune di Château Queyras-Ville-Vieille (in territorio francese), verrà inaugurata la targa dedicata a Michele Scarponi nel punto in cui, da solo e in fuga, si fermò ad aspettare il suo capitano Vincenzo Nibali per aiutarlo nell’impresa di vincere il suo secondo giro d’Italia.L'idea di mettere la targa dove Michele mise il piede a terra è stata fortemente voluta dalla Fondazione e dalla famiglia per ricordare un momento importante della carriera ciclistica di Michele: un gesto nobile e antico che lo fece entrare nella Storia e simbolo oggi della Fondazione che porta il suo nome e il suo ricordo.

Con l'occasione della chiusura del colle dell'Agnello, il 4 luglio ci si ritroverà, insieme alla famiglia di Michele, a ricordare l'aquila di Filottrano nel suo luogo del cuore a Chateaux Queyras, proprio nel punto in cui appoggiò il piede a terra per attendere e portare alla vittoria di tappa e del Giro d’Italia il suo capitano. E quel giorno, tra i tanti pedalatori presenti, potrebbe esserci anche qualche suo compagno di squadra dell’Astana.Il giorno prescelto coincide con una delle date previste per le "Scalate leggendarie" - promosse dal Départment des Hautes Alpes con le Terre del Monviso e dalle Unioni Montane delle Valli Po, Varaita, Maira, Grana e Stura - con la chiusura al traffico della salita del Colle dell’Agnello.