Il Giro d'Italia nelle Marche: due salite difficili per stanare i favoriti

ANCONA - Il Giro d'Italia abbraccia le Marche, anche se solo per un giorno. Dopo la tappa di mercoledì, conclusasi a Cattolica e vinta in volata sotto la pioggia dal tasmaniano Caleb Ewan, la carovana si è trasferita nella nostra regione dove giovedì verso le 12 prenderà il via la Grotte di Frasassi-Colle San Giacomo, di 176 km, una frazione molto impegnativa che costringerà tutti i favoriti ad uscire allo scoperto, mentre la maglia rosa De Marchi, corridore di grande esperienza, farà di tutto per non farsi spodestare. I punti chiave della tappa saranno due, l'ascesa a Forca di Gualdo, durissima e ingiustamente classificata come Gpm di seconda Categoria e poi la scalata finale a Colle San Giacomo, meno impegnativa ma di fatto più attesa, perché posta in chiusura di tappa. Il punto più pttacolsre subito dopo Forca di Gualdo, con il piccolo strappo per Catelluccio, la successiva planata attraverso la celebre "Piana" e infine la risalita a Forca di Presta, ad oltre 1500 metri di altitudine

© RIPRODUZIONE RISERVATA