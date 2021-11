Giro d'Italia: svelata la tappa di Jesi: da Civitanova in poi tanti saliscendi

JESI - Il Giro d'Italia 2022 sta prendendo forma a tappe, come d'altra parte poi si dovrà svolgere. Oggi la Rcs ha svelato il blocco delle tappe verosimilmente destinate a non concludersi in volata, perché si prestano a fughe, più o meno da lontano. Tra esse c'è la tappa di Jesi, di cui non era ancora noto il percorso preciso.

La frazione dedicata a Roberto Mancini partirà da Pescara e sarà lunga 194 km. Arrivati fino a Civitanova Marche percorrendo la statale 16, senza trovare un metro di salita, tranne i cavalcavia, da quel punto in poi i corridori avranno modo di misurarsi sui saliscendi delle colline marchigiane, toccando nell'ordine gli abitati di Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova, Mazzangrugno e Monsano, prima dell'arrivo di Jesi.

