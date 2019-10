Giro d'Italia, da Budapest a Milano ecco l'edizione 2020 con un po' di Marche

MILANO - Partenza ail 9 maggio e arrivo ail 31 per il. L'edizione numero 103, il cui percorso è stato svelato ufficialmente oggi negli studi Rai di via Mecenate a Milano, prevede 3 tappe a cronometro, sei pianeggianti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. Il Passo dello Stelvio sarà la Cima Coppi. Per la prima volta una tappa partirà all'interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2ø Stormo dell'Aeronautica Militare.Nel 2020 torna dunque a Milano l'arrivo deldopo tre anni di assenza: sarà la 78esima volta che ospiterà la tappa conclusiva della Corsa Rosa. Si parte da Budapest con una cronometro di 8.6 km, poi altre due tappe in Ungheria. Rientro in Italia e tre frazioni in Sicilia, con il primo arrivo in quota sull'Etna. Dopo una tappa in Calabria e due in Puglia, la carovana torna verso Nord lungo l'Adriatico: l'arrivo a Rimini omaggerà il grande regista Federico Fellini nel centenario della nascita, a Cesenatico il ricordo a Pantani, con la volata attesa davanti alla statua del Pirata.Anche un po' di Marche con una tappa che prenderà il via da Porto Sant'Elpidio. La «Wine Stage» di questa edizione sarà la cronometro del Prosecco Superiore da Conegliano a Valdobbiadene. Novità assoluta lo start dalla base friulana di Rivolto. Con i 4 arrivi in salita a Piancavallo, Madonna di Campiglio, Laghi di Cancano (ascesa inedita) e Sestriere (con le scalate del Colle dell'Agnello, Izoard e Monginevro) si deciderà il Giro 2020. La conclusione sarà la cronometro di 16.8 km da Cernusco sul Naviglio (Città Europea dello S