Graziani muratore su Facebook: «Calciatori si lamentano per il caldo? Venissero a lavorare...»

Ciccio Graziani in veste di muratore rimprovera i giocatori Serie A, rei di essersi lamentati di scendere in campo in orari troppo caldi: «Io ce l'ho con chi si lamenta e dice che fa troppo caldo per giocare a pallone alle 17.15 o alle 19.30: è dalle 8 che c'è da fare questo massetto di cemento e stiamo lavorando per farlo», dice Graziani in un video (girato dalla moglie Susanna) su Facebook, nel quale appare in costume sotto il sole. «Se venissero qui io dico che preferirebbero sicuramente giocare a pallone. Vogliono il freddo e l’aria condizionata…».









Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA