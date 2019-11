Ciampelli si gioca la panchina dell'Anconitana, esame Mastronunzio per l'Urbania

ANCONA - Prova a sbloccarsi l’Anconitana dopo quattro pareggi di fila nella 10ª giornata del campionato di Eccellenza. I dorici sono di scena a Corridonia contro il Valdichienti, squadra che ha vinto due campionati di fila proprio come i biancorossi. Il tecnico umbro Davide Ciampelli rischia l’esonero in caso di mancato successo. L’Atletico Gallo, attuale capolista, riceve il Sassoferrato Genga, mentre l’Urbania, seconda in classifica, è di scena a Montefano contro Mastronunzio e soci. Da vedere anche Castelfidardo-Grottammare e Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli, due incroci molto importanti per l’alta classifica. Tutte le partite iniziano alle 14.30, ad eccezione di Vigor Senigallia-Atletico Alma che inizierà alle 15.



10ª giornata (ore 14.30): Atletico Gallo-Sassoferrato Genga; Azzurra Colli-Marina; Castelfidardo-Grottammare; Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli; Fossombrone-Servigliano Lorese; Montefano-Urbania; Valdichienti Ponte-Anconitana (a Corridonia); Vigor Senigallia-Atletico Alma (ore 15).



Classifica: Atletico Gallo 19, Urbania 17, Castelfidardo 16, Porto d’Ascoli 16, Anconitana 14, Marina 12, Fossombrone 12, Vigor Senigallia 12, Fabriano Cerreto 12, Montefano 10, Servigliano Lorese 10, Valdichienti 10, Grottammare 10, Atletico Alma 10, Sassoferrato Genga 7, Azzurra Colli 7.





