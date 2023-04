Sofia Raffaeli inarrestabile, trionfa in Coppa del Mondo: la “Formica Atomica” sbaraglia la concorrenza

Inarrestabile Sofia Raffaeli: la ginnasta di Chiaravalle domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan.Dopo aver sbaragliato la concorrenza ieri nella prima giornata di qualifiche, oggi la Raffaeli, allenata alla Ginnastica Fabriano da Julieta Cantaluppi, ha lasciato le rivali a distanza siderale con altre due prestazioni straordinarie con le clavette (32.050 punti) e con il nastro (31.950 punti), entrambi i migliori score d'attrezzo proprio come era già accaduto con cerchio e palla.

Sofia Raffaeli trionfa in Coppa del mondo

La Formica Atomica porta così a quota 8 il bottino nel circuito di World Cup, dopo le tappe di Atene e Sòfia, che conta tre ori di cui ben due conquistati nel concorso generale. Domani la 19enne marchigiana torna in pedana in tutte e quattro le finali di specialità in programma. «Sono contenta della medaglia ma soprattutto perché gara dopo gara si vede che stiamo lavorando bene. Posso fare ancora meglio e migliorare, già da domani con le finali per attrezzo. Non vedo l'ora di rifare gli esercizi domani per migliorare la qualifica, per fortuna mi sono qualificata per tutti e quattro», ha detto la campionessa del mondo in carica dopo il successo uzbeko.