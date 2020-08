Chi tossisce in campo verrà espulso: la novità nel calcio al tempo del coronavirus

Chi farà finta di, verrà: accade in, una novità confermata dalla commissione della Federcalcio inglese incaricata di stilare le regole del calcio, che si adegua dunque al tempo del coronavirus in linea con le indicazioni ricevute dall'International Football Association Board (Ifab).Dalla prossima stagione, ovvero non spontaneamente, verrà equiparato ad altre infrazioni, come insulti o gesti osceni rivolti ad avversari o direttori di gara. Tutti comportamenti che - a discrezione arbitrali - possono anche essere sanzionati con l'espulsione diretta.«Se il colpo di tosse è chiaramente accidentale, l'arbitro non prenderà alcun provvedimento - ha dichiarato un portavoce della Ifab -, così come nel caso accada in situazioni di grande distanziamento tra i giocatori. Viceversa il comportamento del giocatore dovrà essere considerato anti-sportivo».