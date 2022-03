Chelsea, il miliardario svizzero Hansjorg Wyss pronto a comprare il club da Abramovich. Pronti 2 miliardi di sterline

Il miliardario svizzero Hansjorg Wyss ha confermato l'interessamento all'acquisto del Chelsea, l'imprenditore 86enne ha ammesso di pensare a rilevare il club di Stamford Bridge da Roman Abramovich ma solo all'interno di un consorzio con altri partner.

Dall'Inghilterra intanto filtra la notizia che il magnate russo vorrebbe mantenere la proprietà dei 'blues', opzione impraticabile se il governo di Londra imponesse sanzioni ad Abramovich alla guida della società nel 2003. Wyss, fondatore della società di dispositivi medici Synthes Usa, ha ammesso che esaminerà i dettagli di un eventuale accordo per l'acquisto del Chelsea, il prezzo richiesto potrebbe aggirarsi attorno ai 2 miliardi di sterline, 2,6 miliardi di dollari.

«Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea», ha detto Wyss al quotidiano svizzero 'Blick'. «Io e altre tre persone martedì abbiamo ricevuto un'offerta per l'acquisto del Chelsea da Abramovich -prosegue l'imprenditore elvetico-. Devo aspettare dai quattro ai cinque giorni ora. Abramovich al momento sta chiedendo troppo. Ad oggi, non conosciamo il prezzo di vendita esatto. Se dovessi acquisire il Chelsea, allora lo farei con un consorzio composto da 6-7 investitori».

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi, sabato Abramovich ha fatto un passo indietro lasciando la presidenza del club affidando la gestione agli amministratori della fondazione di beneficenza del club, operazione che ha sollevato critiche in Gran Bretagna.

