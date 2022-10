Cheddira, il bomber loretano del Bari è sempre più sul trono della Serie B

LORETO- Sette reti in altrettante giornate, il primo posto con il Bari e una lista di squadre della massima serie già pronte per volerselo accaparrare nella prossima stagione. Continua incessante il magic moment del centravanti loretano Walid Cheddira, protagonista assoluto con una doppietta anche nel 6-2 rifilato ieri pomeriggio al malcapitato Brescia.

La settimana da sogno

Nella settimana perfetta del bomber italo-marocchino, cresciuto con il Loreto e la Sangiustese, dopo aver indossato la maglia del Marocco non poteva mancare il punto esclamativo. Un punto esclamativo che si è tradotto in una rete al quarantatreesimo del primo tempo e in un’altra dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa. Sei giornate consecutive sul tabellino dei marcatori e mister Mignani che se lo tiene stretto. Se oggi il Bari sogna ad occhi aperti la Serie A è anche grazie al suo Walid.