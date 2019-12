Che esame: Ascoli, la prova del nove sul campo del Benevento capolista

BENEVENTO - L'impegno più difficile, l'esame più tosto, un vero e proprio test verità per chiudere bene il 2019 dopo la vittoria griffata Cavion nel match casalingo contro il Pisa. E' il giorno di Benevento-Ascoli. Un’impresa titanica da compiere su un campo che lo scorso anno ha regalato una grande gioia al popolo bianconero. La sfida di questo pomeriggio al Vigorito, ultima gara del 2019, metterà di fronte Benevento e Ascoli per l’ottava volta nella loro storia in terra campana. Il bilancio è in perfetta parità: una vittoria a testa, poi ben cinque pari.





Queste le probabili formazioni:



BENEVENTO (4-3-2-1): 1 Montipò; 11 Maggio, 13 Tuia, 5 Caldirola, 3 Letizia; 21 Hetemaj, 28 Schiattarella, 10 Viola, 7 Kragl; 25 Sau, 9 Coda. A disp: 12 Manfredini, 22 Gori, 8 Gyamfi, 23 Antei, 14 Volta, 6 Del Pinto, 15 Improta, 17 Basit, 8 Tello, 19 Insigne, 27 Vokic, 33 Armenteros. All Inzaghi.



ASCOLI (4-3-1-2): 33 Leali; 28 Andreoni, 23 Brosco, 15 Gravillon, 19 Padoin; 25 Gerbo, 8 Petrucci, 7 Cavion; 30 Brlek; 17 Da Cruz, 9 Scamacca. A disp: 1 Lanni, 2 Valentini, 29 Maurizi, 16 Scorza, 14 Piccinocchi, 29 Maurizi, 6 Troiano, 17 Da Cruz, 31 Matos 10 Rosseti. All Zanetti.



Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Stadio: Vigorito di Benevento ore 18





