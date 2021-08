Champions League, diretta sorteggio dei gironi alle 18: le fasce delle squadre italiane

La nuova stagione del calcio entra nel vivo: alle ore 18 si tiene il sorteggio della Champions League 2021/22 che coinvolge Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Le quattro squadre sono chiamate a tenere altro il prestigio del pallone tricolore che la Nazionale ha saputo portare sul tetto d'Europa e proprio il ct azzurro Roberto Mancini, con una delle colonne della sua squadra, Jorginho, sarà sotto i riflettori nel corso della cerimonia di Istanbul come pretendenti al titolo rispettivamente di allenatore e giocatore dell'anno Uefa.

La 67esima edizione del torneo, destinato a cambiare profondamente nel prossimo futuro, vedrà ancora in lizza 32 formazioni, che cominceranno il cammino il 14/15 settembre con l'obiettivo di raggiungere la finale in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Nel sorteggio, le italiane sono equamente distribuite nelle quattro fasce: solo l'Inter ha il vantaggio di essere testa di serie - di diritto quale vincitrice della serie A -, mentre la Juve è in seconda fascia, l'Atalanta in terza e il Milan, che manca dalla 'sua' coppa da sette anni, è nella quarta.

lo scenario da incubo prevederebbe ipotesi tipo Manchester City, Psg e Ajax, tre avversari di peso e di nome dalle rispettive fasce. In ogni caso i pericoli maggiori sono nella prima urna, dove oltre alla squadra di Guardiola e all'Inter - che non è una minaccia per le altre italiane in quanto nella prima fase le squadre della stessa federazione non possono condividere un girone - ci sono poi il Chelsea campion ein carica l'Atletico Madrid e il Bayern Monaco. Non ci son meno insidie, peraltro, nella seconda fascia, che a fianco della Juve comprende delle vere corazzate: Barcellona, Liverpool, Manchester United, Psg e Real Madrid, oltre a Siviglia e Borussia Dortmund.

Fascia 1

Chelsea

Villarreal

Bayern Monaco

Manchester City

Atletico Madrid

Inter

Sporting Lisbona

Lille

Fascia 2

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Manchester United

Paris Saint-Germain

Liverpool

Siviglia

Borussia Dortmund

Fascia 3

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

Lipsia

Salisburgo

Benfica

Atalanta

Zenit

Fascia 4

Besiktas

Dynamo Kyiv

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmo

Wolfsburg

Sheriff Tiraspol

