Sorteggio Champions: Juve-Lione, Napoli-Barcellona e Atalanta-Valencia

Ultimo aggiornamento: 12:36

-Barcellona- Tottenham-Lipsia- Lione-- Chelsea-Bayern- Atletico Madrid-Liverpool-Valencia- Real Madrid-Manchester City- Borussia Dortmund-Psg- Criteri: niente derby e niente bis di sfide già giocate nei gironi. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.- Fanno il loro ingresso al tavolo dopo sono sitemate le urne le vecchie glorie che estrarranno le squadre. Solo l'ex calciatrice oggi allenatrice, il turco ex di Bayern, Real e GalatasarayMezzogiorno di fuoco per le cinque italiane reduci nelle coppe europee. A Nyon, in Svizzera, sede della Uefa, ci sono i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e, un'ora più tardi, quelli dei sedicesimi di finale di Europa League In Champions ci sonoma solo i bianconeri sono teste di serie perché vincitori del girone. Da evitare per CR7 e compagni le inglesidel redivivo Mourinho, oltre al "solito". Più complicate le preghiere di Napoli e Atalanta che rischiano il meglio d'Europa ovveroe (solo i bergamaschi) i campioni d'Europa in carica del. Il sogno sonoIn, eliminata la Lazio,ci sono l'retrocessa dalla Champions e quindi testa di serie e la Roma che, avendo fallito la vittoria del suo girone, non è fra le teste di serie. Derby escluso per regolamento, i nerazzurri di Conte devono evitare le tedescheede l'inglese. I giallorossi di Fonseca, invece, rischiano l'semifinalista Champions l'anno scorso e le inglesiLe date. Ottavi di Champions 18-19 e 25-26 febbraio andata; 10-11 e 17-18 marzo ritorno. Sedicesimi Europa League: andata 20 febbraio e ritorno il 27 febbraio.