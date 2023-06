FERMO E’ finito 0-0, tanto per usare una metafora calcistica e rimanere in tema, l’incontro tra la Fermana e i nuovi acquirenti. Un incontro conoscitivo e nulla più, poco stringente. Ci si aspettava qualcosa di diverso. Difficile, ripensando agli highlights di queste ore, che la cordata romana possa segnare a breve e ribaltare il punteggio. Ma il match di ritorno, tra due-tre giorni, potrebbe fornire qualche elemento maggiore. Al momento la “difesa” gialloblù regge, non tanto perché il bunker dei vari Scheggia e Simoni è impenetrabile, quanto perché l’avvocato Andrea Gianni e i suoi assistiti non avrebbero almeno per ora mostrato gli argomenti per fare gol. Questo è quanto filtra dagli ambienti, anche se tutti mantengono una certa privacy.

APPROFONDIMENTI SERIE C Fermana, la festa dei tifosi con l'incognita: imminente l'incontro con la cordata interessata a rilevare il club



Half time

«Se abbiamo comprato la Fermana? No, no, assolutamente. Ci dobbiamo risentire», avrebbe detto Gianni ieri mattina uscendo in fretta e furia dagli uffici della Clinicalab, a Civitanova Marche, dopo il primo tempo giocato in trasferta a casa della famiglia Simoni. Il confronto tanto chiacchierato è durato circa due ore e mezzo. I romani, Gianni e i due suoi uomini – non identificati – erano attesi per le 11.30. E invece il Suv scuro su cui viaggiava il tridente laziale ha parcheggiato in netto anticipo, tanto che già un’oretta prima gli ospiti si sono seduti nella sala conferenza del laboratorio d’analisi. Tutti colti di sorpresa, anche il titolare Umberto Simoni, presidente della Fermana, che ha fatto capolino nelle sue stanze alle 11.10 circa. Proverbiale occhiale da sole e solita gentilezza. «Non capisco tutta questa fibrillazione…», le parole sorridenti del pres intercettato lì fuori. Attesa però lecita, dato che l’incontro poteva potenzialmente rappresentare una svolta epocale dal punto di vista societario. Dopo cinque minuti è arrivato pure Vinicio Scheggia, amministratore delegato del club. Qualche istante dopo ecco il direttore generale Andrea Tubaldi. Poi il summit nemmeno troppo serrato. Verso le 12.40 la cordata romana è uscita velocemente dall’edificio, provando a seminare la macchina fotografica della nostra Sara Valentini e coprendosi addirittura i volti per non farsi riprendere in modo limpido. Gesto poco comprensibile ma tant’è. Quali motivi per mascherarsi?

La ricostruzione

E allora? Difficile ricostruire con assoluta fedeltà cosa si sono dette le due parti. Andrea Gianni, da quel che si mormora, non avrebbe ufficializzato alcuna proposta, ma avrebbe l’intenzione di prendere la società per pensare anche ai debiti: dovrebbe mandare una Pec a tutti i soci ufficializzando l’offerta. Ci vogliono però delle garanzie perché la Fermana possa pensare di accettare. Lo stesso Vinicio Scheggia nel pomeriggio ha poi rilasciato una dichiarazione a Vera Tv per dire tutto e non dire nulla: «É stato un primo approccio. Cordiale. Ci sono degli approfondimenti da fare, dettagli da verificare. Non posso aggiungere altro, però. C’è un patto di riservatezza». Al nostro telefono, invece, l’amministratore delegato del club, lunedì sera – prima dell’incontro tenutosi la mattina seguente – aveva ribadito che la Fermana è sì in vendita e non esiste il partito del no alla cessione. Esistono invece alcuni vincoli. «Vogliamo garantire al club una continuità, possiamo farlo solo attraverso gente seria. Questa è una condizione inequivocabile. Ci metteremo seduti, ascolteremo e vedremo», le parole di Scheggia. L’indomani, ossia ieri, il tavolo è stato più freddo del previsto, e tutti si sono alzati con un nulla di fatto.

Gli imprenditori

L’avvocato Andrea Gianni, ex dg della Samb, ha parlato per conto di un pool di imprenditori. I nomi delle persone al suo fianco, però, non sono emersi. Si è parlato della presenza di Giuseppe Mariani Ciaramaglia, immobiliarista 51enne della Mari Group, azienda laziale. Potrebbe essere un buco nell’acqua, perché i reperti fotografici non combacerebbero. Chi era dunque quel signore calvo accanto a Gianni? Non è poi detto che Ciaramaglia non faccia parte della cordata, ma di sicuro non potrà essere il solo imprenditore presente: non ha la forza per acquisire la Fermana in modo individuale.