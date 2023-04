ANCONA Il dado è tratto e oggi diventerà storia. Ancona calcistica avrà il suo centro sportivo e tutto ciò grazie all’impegno congiunto dell’Us Ancona e del Comune. Negli ultimi mesi, le due realtà hanno lavorato in stretta sinergia per realizzare il sogno espresso dal presidente biancorosso Tony Tiong sin dal suo approdo in Italia e nel capoluogo marchigiano. Nella mattinata di ieri, alle 9.30, la società dorica nella persona dell’amministratore delegato Roberta Nocelli ha depositato l’offerta per il bene immobile in questione (la scadenza era fissata per le 12.00) negli uffici comunali di Largo XXIV Maggio e stamattina, alle 10 a Palazzo degli Anziani, attenderà l’apertura delle buste in seduta pubblica. Apertura da cui scaturirà l’ufficialità dell’acquisizione dei 74.016 mq, all’incirca sette ettari e mezzo, adiacenti al Del Conero dove poi sorgerà la struttura. Oltre a quella dei dorici non si hanno notizie di altre offerte presentate ma per la certezza completa, come regolamento impone, bisognerà attendere la sopracitata seduta odierna.

L’incontro con Guidotti

Più emozionata del solito Roberta Nocelli, arrivata in centro intorno alle 8.45 insieme alla segretaria generale Roberta Mancini e al responsabile della comunicazione Paolo Papili. Un caffè veloce al viale della Vittoria e poi via a depositare il frutto delle ultime settimane di lavoro. Il valore complessivo di 1.214.000 euro presuppone scrupolosità e attenzione, operazioni certosine che si sono svolte sotto l’egida del presidente onorario Mauro Canil (a cui è stata affidata la supervisione dell’intero dossier-centro sportivo). Non è mancato un saluto, all’esterno del Comune, con l’assessore allo sport Andrea Guidotti impegnato in altre questioni ma de sempre in prima linea sull’argomento. Entrambi, aspettando l’apertura delle buste, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Secondo la tabella di marcia, con tutta la burocrazia che ne derivi, non è affatto escluso che prima dell’estate possano iniziare già i lavori nell’area bonificata. Un’area confinante a nord con il parcheggio dello stadio Del Conero, a est con la strada provinciale Cameranense, a ovest con la linea ferroviaria Ancona-Foggia e a sud con via Filonzi.

Il nome

La società che, tecnicamente, acquisirà il bene dovrebbe chiamarsi Ancona Sports Center Srl contenendo, forse, implicitamente anche l’indicazione del nome per il centro sportivo. Sarà una struttura moderna e all’avanguardia riservata tanto alle giovanili quanto alla prima squadra. I lavori, secondo quanto annunciato dalla stessa società nella riunione con gli sponsor avvenuta nella sede di via Schiavoni il 5 febbraio (all’indomani della vittoria sulla Reggiana, ndr), potrebbero essere suddivisi in tre step. Nella prima fase saranno realizzati due campi più un edificio a disposizione del vivaio; nella seconda altri due campi (uno più “riparato” da utilizzare in particolare per le rifiniture) più un edificio per la prima squadra; nella terza tutta la zona dedicata alla foresteria, il punto ristoro, l’infermeria e la press room dedicata alle conferenze stampa. Un gioiellino che le generazioni future potranno godersi e che, con la speranza di tutti, potrebbe contribuire attivamente a riportare un giorno il Cavaliere armato nell’Olimpo del calcio italiano. Questa volta per rimanerci.