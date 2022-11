La CBF Balducci Macerata a Cuneo non può sbagliare

MACERATA- La prima di due trasferte consecutive, si gioca stasera alle 20.30 a Cuneo, è già uno snodo importante per la Cbf Balducci Macerata nel campionato di Serie A1 Femminile. Dopo quattro partite proibitive culminate con altrettante sconfitte senza vincere un set, il club ha segnato sul calendario la data di oggi perché la squadra piemontese è considerata alla portata di Fiesoli e compagne e quindi fare punti, trattandosi di uno scontro diretto o quasi, non solo è possibile ma è necessario per alimentare le speranze di salvezza.