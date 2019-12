Castori torna in panchina: è il nuovo allenatore del Trapani

ANCONA - Torna in panchina Fabrizio Castori, da oggi nuovo allenatore del Trapani. Il tecnico di 65 anni, nato a San Severino Marche ma residente a Tolentino, dopo le ultime stagioni trascorse alla guida di Carpi e Cesena, è stato ufficializzato dal club siciliano per pilotare la squadra siciliana al raggiungimento della salvezza nel campionato di Serie B. Castori ha una lunga carriera da allenatore con oltre mille panchine dalla Serie D alla Serie A, di cui più di 400 in B. È stato artefice della storica promozione del Carpi in A. Da novembre 2011 fino a dicembre 2012 ha guidato l’Ascoli in Serie B: chiamato in sostituzione dell’esonerato Elio Gustinetti, con i bianconeri ha ottenuto un’inaspettata salvezza, chiudendo al 17° posto con 50 punti. Confermato per la stagione 2011/12, è esonerato il 2 dicembre, con la squadra ultima in classifica anche a causa di una penalizzazione di 10 punti. Castori è stato presentato nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala stampa dello Stadio Provinciale di Trapani.





