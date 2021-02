Castelfidardo e Tolentino provano a volare, la Recanatese deve sbloccarsi. Altro rinvio per Covid

ANCONA - Si gioca la terza giornata di ritorno nel girone F di Serie D con l’ennesima partita saltata per il Covid: è Vastogirardi-Pineto, rinviata dalla Lega Nazionale Dilettanti, su comunicazione ricevuta dalla Asl di Teramo, a causa del focolaio nel gruppo squadra degli abruzzesi, che ora devono recuperare ben sette gare. La copertina spetta tutta al Campobasso, di scena a Campobasso in casa della capolista: i biancoverdi, in serie positiva da sei giornate, tentano l’impresa nonostante le assenze di Cusimano e Giampaolo. La Recanatese insegue la prima vittoria dell’era Pagliari ospitando al Tubaldi il Real Giulianova. Per il Montegiorgio c’è invece la trasferta più lunga del campionato: a Piedimonte Matese, in Campania, i rossoblù di Mengo si giocano una ghiotta opportunità per uscire dalla morsa dei playout, ma dovranno superare anche lo scoglio delle assenze di Cuccù e Lupoli. Il Tolentino torna a giocare al Della Vittoria contro il solido Rieti con una striscia aperta di tre vittorie di fila, 10 gol segnati e zero subiti, mentre il Porto Sant’Elpidio proverà a sbloccarsi a Genzano di Roma contro il Cynthialbalonga nonostante le tante assenze.

SERIE D girone F 20ª giornata (ore 14.30)

Campobasso-Castelfidardo

Castelnuovo Vomano-Aprilia

Cynthialbalonga-Porto Sant’Elpidio

Matese-Montegiorgio

Notaresco-Agnonese

Recanatese-Real Giulianova

Tolentino-Rieti

Vastese-Fiuggi

Vastogirardi-Pineto rinviata

CLASSIFICA

Campobasso** 39

Notaresco** 35

Castelnuovo Vomano* 34

Vastogirardi** 30

Cynthialbalonga 29

Castelfidardo* 29

Vastese (-1) 26

Rieti* 26

Recanatese**** 22

Aprilia* 22

Tolentino*** 21

Montegiorgio**** 21

Matese**** 20

Fiuggi** 19

Pineto******* 17

Giulianova** 10

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese*** 3

* ogni asterisco una partita in meno

