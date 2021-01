Il Castelfidardo rinforza la difesa con un esterno under: preso Santangelo dall'Altamura

CASTELFIDARDO Nuovo esterno difensivo per il Castelfidardo che ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Santangelo. Terzino destro classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Cosenza e lo scorso anno si è reso protagonista di un’ottima stagione, la sua prima in Serie D con la maglia della Team Altamura, nel girone H, con 26 partite disputate fino all’interruzione dei campionati causa Covid-19. Giocatore duttile, di gran corsa, nasce come esterno difensivo ma può ricoprire anche il ruolo di quinto di centrocampo. Santangelo è destinato a rinforzare il pacchetto arretrato e sarà subito a disposizione per la trasferta di mercoledì sul campo della Vastogirardi. Nel match valevole per la decima giornata del girone F di Serie D, i fidardensi potranno finalmente contare sull’intero organico: tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi.

